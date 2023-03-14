結合AI搶商機 國際運動及健身展規模比去年大增2倍

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外貿協會主辦的台灣國際運動及健身展將於22日開幕，搶攻運動市場商機。14日舉行展前記者會，圖中為外貿協會祕書長王熙蒙。中央社記者劉千綾攝 112年3月14日

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（中央社記者劉千綾台北14日電）運動健身觀念興盛，帶動市場發展潛力。外貿協會主辦台灣國際運動及健身展將於22日開幕，高達800個攤位參展，規模較去年增加2倍；展覽提供情境模擬體驗，也結合AI科技設立專區，搶攻商機。

「TaiSPO台灣國際運動及健身展」22日至25日將於台北南港展覽2館展出。貿協秘書長王熙蒙今天在展前記者會表示，根據Research and markets統計，去年全球運動產業商機超過5000億美元，預估2026年更將超過7000億美元，年複合成長率達9%，發展潛力無窮。

王熙蒙表示，本屆TaiSPO與以往不同，策展亮點以模擬情境為主，提供消費者像是水上運動、室內健身等體驗；另結合數位科技以及老齡化社會需求，設立運動科技專區、全齡體能專區。

貿協指出，國內知名健身器材大廠喬山、岱宇皆參與展出的「Sports Tech運動科技專區」，導入AI、大數據分析、雲端運算應用健身運動產品及服務為核心，提升參觀者體驗效能。

今天記者會中有數家廠商展示產品特色，其中，采動科技（AIFIT）為智能重訓的獨角獸，以AI智能科技結合數位配重模組，並提供自動控制的離心運動訓練，使訓練者能自主進行，增肌效益加倍。

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貿協指出，展覽期間，除了由健身工廠主辦國際健美賽事，也聯手陽明交通大學產業加速器運動新創業者參與，以及台灣師範大學與國科會合作「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」展示成果，呈現台灣運動產業新創力量。

貿協表示，國際多個重要運動健身組織如世界體育用品工業聯盟（WFSGI）、歐洲體育用品產業聯合會（FESI）及新加坡健身聯盟等高層代表亦來台交流，目前已知吸引逾50國、近700名國際買主預登觀展。（編輯：林淑媛）1120314