AES-KY去年每股賺37.67元 擬配股息19元

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）AES-KY公布111年度合併營收新台幣150.5億元，稅前淨利40.73億元，歸屬於母公司淨利32.18億元，每股盈餘（EPS）37.67元，獲利再創新高，董事會決議每股配發19元現金股利。

AES-KY111年第4季單季合併營收34.27億元，年增率6.83%；營業毛利12.84億元，年增率10.67%；歸屬母公司稅後淨利7.19億元，較前年同期成長17.53%，每股盈餘8.42元。

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AES-KY表示，隨著輕量型電動載具在通膨預期及全球總體經濟的影響下，將持續尋求成長動能；中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域及需求持續增溫下持續增長。

展望未來，AES-KY指出，將持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。（編輯：張均懋）1120314