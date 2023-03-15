世芯-KY擬每股配息12.86元 致新配息14元
2023/3/15 17:06
（中央社記者張建中新竹15日電）IC設計服務廠世芯-KY去年營收與獲利同創新高，每股純益新台幣25.69元，董事會決議每股配發12.86元現金股利。電源管理晶片廠致新去年盈餘每股配發14元現金股利。
世芯-KY表示，雖然晶片出貨受到基板供應不足影響，不過北美及中國設計案需求強勁，推升2022年營收攀高至137.25億元，年增31.6%。
隨著晶片量產營收比重攀升，世芯-KY去年毛利率32.3%，較2021年下降1.9個百分點。世芯-KY指出，在費用控制得宜下，去年獲利同步攀高，歸屬母公司淨利18.34億元，年增約23%，每股純益25.69元。
世芯-KY董事會決議去年盈餘每股配發12.86元現金股利，年增1.72元，增幅約15.43%；以今天收盤價1025元計，殖利率約1.25%。
致新去年因第4季獲利縮水影響，全年歸屬母公司淨利19.25億元，年減11.7%，每股純益22.46元，董事會決議每股配發14元現金股利；以今天收盤價172元計，殖利率達8.13%。（編輯：楊凱翔）1120315
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