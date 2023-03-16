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境內基金集中清算平台6月上線 群益投信率先簽約

2023/3/16 16:11
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（中央社記者潘智義台北16日電）為提升投信基金款項收付作業效率，金融監督管理委員會責成集保結算所建置「境內基金集中清算平台」，並將在6月上線。集保今天宣布，群益投信率先響應政策，與集保完成簽約。

集保結算所總經理陳德鄉透過新聞稿表示，集保結算所已訂定清算平台相關規章，規劃今年6月底平台服務正式上線，並於4月起受理業者參與平台測試作業。

集保發布新聞稿指出，為讓國內基金市場結算交割作業走向標準化、自動化，並於今年2月24日修訂「鼓勵投信躍進計畫」，增加投信事業於今年底前上線使用境內基金集中清算平台，可列入躍進計畫加分項目。

群益投信日前已與集保結算所完成簽約，率先響應政策，拔得頭籌。群益投信總經理陳明輝說，境內基金集中清算平台可以讓目前投信與銷售機構間多對多的資訊流與金流，改成多對一、一對多，透過標準化、自動化的作業模式，降低業者作業風險與人力成本，提升市場效率。

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集保預估，今年底前至少7成以上業者將完成上線，目前已有多家投信正準備簽約，並將陸續於今年第3季前與集保結算所進行系統測試及上線準備事宜。

集保結算所推出「早鳥優惠」方案，投信事業只要在今年底前與集保結算所完成簽約並上線使用，不僅今、明兩年享有免費使用清算平台優惠，更可搭配明年向金管會申請躍進計畫認可時，視為加分項目，獲得更多包括放寬送審基金檔數上限、縮短申報生效期間等措施。（編輯：楊凱翔）1120316

#集保結算所
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#陳德鄉
陳明輝
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