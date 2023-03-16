華立去年賺逾一個股本 擬發6.1元現金股利

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（中央社記者吳家豪台北16日電）半導體材料通路商華立今天公布2022年度財報，由於產業多元布局及費用控制得宜，合併營收新台幣735.7億元、年增4.3%，連續6年創新高；稅後淨利27.26億元，年減12.3%；每股盈餘10.53元，賺逾一個股本。

華立今天董事會通過去年盈餘分配，每股擬配發6.1元現金股利，為歷年次高；以今天收盤價87元計算，現金殖利率上看7%。

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華立透過新聞稿說明，各方專家及業界均預測3C產業庫存調整已近尾聲，今年第2季景氣將落底，下半年全球經濟逐步回溫。華立多年來看好電動車、太陽光電及人工智慧（AI）等熱門產業發展，在電動車ECU（電子控制單元）連接器、車用導航、車用攝影機及高壓元件等都已成功切入。

華立指出，聊天機器人ChatGPT持續進化的強大功能，使得AI成為今年最熱門的科技話題。AI運作需仰賴雲端運算處理龐大數據，功耗高、效能強的高速運算晶片需求將逐漸增溫，擁有先進製程的半導體晶圓大廠最先發酵，華立身為半導體耗材類的最大供應商，也將跟著客戶水漲船高。（編輯：林興盟）1120316