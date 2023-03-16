瑞信危機亞股全倒 金管會：台股基本面有撐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）瑞信危機重創股市，主要亞股今天倒一片。金管會強調，台股今年表現優於亞洲主要股市且動能持穩，今天台股相比國際也並無特別震盪，金管會將密切注意國際金融情勢變化。

瑞士信貸（Credit Suisse）危機引發市場憂慮，瑞信股價一度雪崩，台股今天終場下挫166.47點，雖力守15200點之上，但創下農曆兔年紅盤日來收盤新低。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會表示，15日美股4大指數除那斯達克指數外均呈現下跌，今天亞股普遍下挫，台股收盤跌幅1.08%，同時間香港跌幅1.5%、日本跌幅0.94%、新加坡跌幅0.79%、上海跌幅0.67%、韓國跌幅0.11%。

高晶萍指出，原則上台股今天跌幅相比國際並無特別震盪，且台股仍有基本面，截至2月底上市櫃公司營收為新台幣6兆元，相比去年同期衰退、但仍為歷年同期次高，金管會仍會密切注意國際金融情勢變化。

將時間線拉長，今年截至3月15日止，台股漲幅8.84%，韓國漲幅6.41%、上海漲幅5.63%、日本漲幅4.35%、深圳漲幅3.61%、香港跌幅1.22%、新加坡跌幅2.41%、美國那斯達克漲幅9.24%，台股表現仍為亞洲主要股市之冠。

股市成交量方面，今年截至3月15日台股日均量為2219億元，年減29.41%，仍優於韓國股市日均量年減幅30.79%。

高晶萍提到，日均量變化主因受升息、俄烏戰爭等國際政經情勢影響，市場避險氣氛濃厚，投資人對股市態度轉趨保守所致，但整體而言台股動能仍持穩。

另根據金管會證期局資料，截至3月15日台股整戶擔保維持率仍高達175.29%。（編輯：楊凱翔）1120316