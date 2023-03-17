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商總：建議電價平均漲幅低於1成 住宅700度以下凍漲

2023/3/17 15:20
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（中央社記者劉千綾台北17日電）經濟部今天召開電價費率審議會，外傳電價平均調幅將達11%，商總理事長許舒博表示，電價調漲幅度10%以下，對整個商業是最好；民生用電方面，他建議住宅用電每月700度以下凍漲，用電大戶要負擔多一點。

許舒博今天出席電價費率審議會，會前受訪時表示，調整電價可能引起通膨，進而影響景氣復甦期，過去電價平均漲幅8.4%，漲幅若變成15%，是雙倍成長，他直言「漲幅有點大」。

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許舒博說，過去住宅每月用電是1000度以上才調漲，現在可能500或700度以上就開始調漲，民生電價調漲對台電財源會有挹注，那應該就要思考調幅。他建議民生700度以上調整，700度以下凍漲。

媒體追問可以接受的電價調整幅度，許舒博認為，漲幅10%以下對整個商業是最好，因過去工業最多漲幅15%，但若商業現在一口氣漲到15%，對商業來說是負擔。同時，他呼籲調整電價應分區段，用電大戶要負擔多一點，用電量少者調整幅度也要少一點。（編輯：潘羿菁）1120317

#許舒博
#經濟部
#電價費率審議會
許舒博
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