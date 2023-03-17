Garmin多產品更新拚量價齊揚 亞洲市場扮重要引擎

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（中央社記者江明晏台北17日電）Garmin表示，推出全球第一款GPS運動手錶至今已滿20年，今年針對各系列產品更新，力求量價齊揚，而亞洲市場將是營運亮點，台灣向來是模範生，新興市場成長也強，但日韓恐趨緩，中國前景暫不明。

國際穿戴品牌大廠Garmin今天舉行Forerunner 20週年記者會，邀請「長跑女神」雷理莎站台。

Garmin亞洲行銷業務副總經理林孟垣分享，2003年，Garmin一位熱愛跑步的工程師突發奇想，把登山用的GPS綁在手腕上，催生出Garmin第一支、全球第一款GPS運動手錶，成為市場上穿戴裝置的雛形，之後的20年間，Garmin不斷推出為跑者設計的新品，還因此收購Firstbeat Analytics生理數據分析公司，強化智慧裝置的科學化訓練，累積許多愛好跑步的用戶。

根據Garmin用戶數據調查，近年疫情期間，跑步仍為台灣用戶運動項目首選，2020至2022年間，台灣用戶跑步運動總量成長17%，室內跑步更成長高達81%，2021年至2022年間，Forerunner跑錶系列用戶成長高達75%，其中2022年新用戶達56%。

然而，疫情趨緩落幕後，高通膨與經濟不穩定性似乎對智慧穿戴市場投下隱憂，林孟垣表示，從Garmin整體動能來看，今年還是持續成長沒有衰退，但成長率確實放緩。Garmin財測預估2023年營收將比去年成長約3%，達50億美元，每股盈餘估為5.15美元，僅較去年微幅成長，

在產品布局策略上，林孟垣表示，今年幾乎所有的產品線都會升級推陳出新，可以說是「產品大年」，售價可能會反映原物料漲價與通膨因素，但為顧及所有客群，Garmin從低到高市場都有完整布局，整體而言量價會持續提升，產能估計也會等比成長。

相較歐美國家，亞洲市場將是Garmin今年營運重要引擎，他表示，新興市場從去年至今都表現不錯，尤其越南、印度、泰國都有成長佳績，高價達2000美元的MARQ系列在越南表現搶眼，但另一方面日本、韓國等成熟經濟體，可能因大環境衝擊和匯率因素，今年成長趨勢就會較為平緩。

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而中國市場方面，他說明，疫情期間的通路和銷售都有不小的衝擊，目前來要盤點相關資源，前景較為不明，但可確定已是谷底，未來有機會重啟動能；台灣則一直都是Garmin在亞洲市場的模範，實體行銷活動創造的聲量和品牌堆疊，堪稱亞洲其他國家的示範點。

此外，中華電信攜手Garmin在去年11月推出的inReach低軌衛星通訊服務熱銷，「幾乎超越日本銷售量」，顯示這塊市場需求強烈，未來低軌衛星通訊也是一大趨勢。（編輯：楊凱翔）1120317