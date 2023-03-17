股匯雙漲 新台幣升7.7分收30.554元

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（中央社記者蘇思云台北17日電）歐美金融機構流動性危機稍解，外資小幅匯入，帶動台股走揚，新台幣連帶走升，但市場仍相對觀望，新台幣兌美元今天收盤收30.554元，升7.7分，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到11.77億美元。

美國多家銀行注資第一共和銀行（First Republic Bank），美股應聲上漲；台股今天也開高走揚，終場上漲231.84點，漲幅1.52%，收在15452.96點。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超125.4億元。

外匯交易員表示，外資今天小幅匯入，加上出口商拋匯，給予新台幣支撐，不過市場仍相對觀望，成交量仍偏低；新台幣兌美元今天開盤價為30.59元，最高來到30.53元、最低為30.61元，最後收30.554元，升7.7分。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值2.94角，終止週線連5黑。

外匯交易員表示，歐美金融機構流動性危機看起來稍解，但下週還有美國聯準會（Fed）貨幣決策，外資近期動作不大，可能也在觀察後續方向，預料新台幣短期仍持續區間整理。

根據中央銀行臉書截至下午4時統計，主要貨幣對美元表現，美元指數貶0.29%，韓元升0.83%，人民幣升0.52%，新加坡幣升0.4%，歐元升0.34%，新台幣升0.25%，日圓升0.08%。（編輯：林淑媛）1120317