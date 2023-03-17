更多編輯台推薦新聞：
影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子
生活

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全家路易莎植物纖維餐具驗出甲醛 商品下架接受退款
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 產經

股匯雙漲 新台幣升7.7分收30.554元

2023/3/17 17:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北17日電）歐美金融機構流動性危機稍解，外資小幅匯入，帶動台股走揚，新台幣連帶走升，但市場仍相對觀望，新台幣兌美元今天收盤收30.554元，升7.7分，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到11.77億美元。

美國多家銀行注資第一共和銀行（First Republic Bank），美股應聲上漲；台股今天也開高走揚，終場上漲231.84點，漲幅1.52%，收在15452.96點。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超125.4億元。

外匯交易員表示，外資今天小幅匯入，加上出口商拋匯，給予新台幣支撐，不過市場仍相對觀望，成交量仍偏低；新台幣兌美元今天開盤價為30.59元，最高來到30.53元、最低為30.61元，最後收30.554元，升7.7分。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值2.94角，終止週線連5黑。

外匯交易員表示，歐美金融機構流動性危機看起來稍解，但下週還有美國聯準會（Fed）貨幣決策，外資近期動作不大，可能也在觀察後續方向，預料新台幣短期仍持續區間整理。

根據中央銀行臉書截至下午4時統計，主要貨幣對美元表現，美元指數貶0.29%，韓元升0.83%，人民幣升0.52%，新加坡幣升0.4%，歐元升0.34%，新台幣升0.25%，日圓升0.08%。（編輯：林淑媛）1120317

#台股
#第一共和銀行
#美國聯準會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股125.4億元