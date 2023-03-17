銀行業危機緩解 亞股延續全球反彈收高

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（中央社香港17日綜合外電報導）亞洲股市今天延續全球股市反彈趨勢而走升，數以十億美元計銀彈對深陷困境銀行展現支持，市場對銀行業風暴蔓延的憂心得到緩解，投資人對此展現歡迎。

包括摩根大通集團（JPMorgan Chase）在內11間美國大型銀行宣布聯合注資300億美元（約新台幣9162億元），來支撐第一共和銀行（First Republic Bank）度過難關後，讓如同坐雲霄飛車般的本週股巿收高有望。

歐洲金融巨擘瑞士信貸銀行（Credit Suisse）稍早表示，將向瑞士央行借款近540億美元來「支持」集團。

市場歡迎相關措施，幫助道瓊工業指數和標普500指數反彈超過1%，那斯達克指數勁揚超過2%。

安達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）說，在大銀行向第一共和銀行提供支援以及瑞士中央銀行為瑞士信貸挹注資金後，對銀行業的憂心正在緩解。

「銀行業的不安情緒正在迅速消退，這讓大家爭先恐後地重新投入風險資產。」

香港股市走高1.6%，東京股市也有1.2%漲幅，台北、馬尼拉和雅加達股市則都上漲1%以上，上海股市上漲0.7%，其他如雪梨、孟買、威靈頓、首爾和曼谷股市也都收紅。

然而，摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）的潘迪特（Meera Pandit）警告說，儘管如釋重負，投資人仍須保持警惕。

她說：「這樣的修正還是有它的脆弱性存在，因為我們不知道此事還會如何發展。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120317