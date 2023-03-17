漲電價虧損壓在千億內？台電：挑戰性高須看燃料價

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北17日電）經濟部電價費率審議會今天拍板電價平均調幅為11%，台電表示，預估至明年3月底電費收入增加約新台幣760億元，但年度虧損下修至千億元依舊「挑戰性高」，須持續觀察燃料價格走勢。

經濟部今天召開112年第1次電價費率審議會，決議平均電價調漲11%，每度平均電價從2.8064元調整為3.1154元，將於4月1日開始實施。

台電副總經理王振勇說明，根據最新燃料價格預測，今年較去年增加800億燃料支出，但審議過程發現國際燃料價格持續下修，例如現在煤價為每噸200美元上下；天然氣價3月調降8%後為每立方公尺約18元，本月已滑落至13元，再考量照顧民生、物價穩定等原則，最終得出11%平均調幅。

至於挹注台電收入多寡，王振勇表示，預估至年底增加約600億元電費收入，到明年3月底則是約760億元。

台電在會前工作小組提報年度預估虧損達3200億元，委員認為燃料走跌成本估計過於保守，媒體詢問後續預估虧損是否下修，王振勇表示，今天電價審議是以平均煤價每噸250美元、天然氣牌價為每立方公尺18.97元計算，虧損預測須視持後續燃料價格走勢而定。

至於今年虧損能否壓在1000億元以內，王振勇說，「不無可能，但挑戰性高」，若年均煤價降低1美元，成本可少10億元，年均氣價少1元，則可少掉190億元成本，須持續觀察。

為降低台電營運衝擊，經濟部次長林全能表示，目前電價穩定準備約404.33億元，因台電去年虧損劇烈，會中委員決議全額回補給台電。

針對國民黨立委稱若調整民生用電，將凍結政府挹注500億元電費補貼，林全能對此回應，審議會檢視電價調是全面考量，包含能否穩定供電、照顧民生、穩定物價，並引導用戶節電，已盡最大努力，700度以下用戶占所有住宅用戶93%、1231萬戶，「非常用心照顧民生」。

台電總經理王耀庭則說，台電角色是盡量將價格資訊提供委員審議，「但委員不會只考量台電，一定要照顧各面向利害關係人，這才是正確做法」，台電感謝委員之餘，也肩負社會責任，會照此方向進行。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1120317