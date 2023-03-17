台灣工業廢水處理技術 在印度獲頒最具潛力獎

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台灣萬年清公司以「流體化床Fenton技術」，獲頒印度水文摘水獎的「年度最具潛力水技術獎」，頒獎典禮16日晚間在德里一家飯店舉行，印度水力部部長謝卡瓦特（右2）頒獎予萬年清研發部經理黃郁仁（左3）。（貿協新德里辦事處提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年3月17日

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（中央社記者林行健新德里17日專電）印度雜誌「水文摘」（Water Digest）主辦、一年一度的「水獎」（Water Awards）揭曉，台灣萬年清公司以「流體化床Fenton技術」，獲頒「年度最具潛力水技術獎」。

2023年水文摘水獎的協辦單位包括聯合國教科文組織（ UNESCO）、印度水力部（Jal Shakti，意為水力量）、印度國家水力發電公司（NHPC）、美國國家衛生基金會（NSF International），頒獎典禮昨晚在德里一間飯店舉行。

印度水力部部長謝卡瓦特（Gajendra Singh Shekhawat）親自頒獎，萬年清環境工程公司研發部經理黃郁仁代表領獎，德里台灣商會會長陳寶東、外貿協會駐新德里辦事處經理翁培芳，到場觀禮。

黃郁仁今天接受中央社訪問時說，主辦單位告訴他，這項技術對印度產業發展助益甚大，這讓他大受鼓舞，「很高興能把台灣的技術推廣到印度，讓印度產業界看到台灣。」

萬年清公司透過工業技術研究院技術轉移、所生產製造之流體化床Fenton反應槽，也曾於2020年獲貿協評選為「台灣精品」，目前實績已達60餘件，銷售超過120座反應槽。

根據台灣精品網站介紹，流體化床Fenton技術是高效率有機廢水處理技術，操作成本低，反應後廢棄污泥產物轉變以結晶型態形成，可資源化回收再利用，對環境相當友善，在台灣、中國、越南已廣泛應用於皮革、染整、造紙、化工業及工業區污水處理廠等。

早在2011年，印度古茶拉底省（Gujarat）一個主要生產染料的工業區就已為了解決廢水處理問題，找上萬年清；而於取得標案後2019年開始正式動工進行工業區污水處理廠擴建，但剛好遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，直到2022年才完工。

投入運作之後，這個長年因廢水未達排放標準而屢被重罰的工業區，成為印度首個通過政府嚴格排水標準的染料生產工業區。

萬年清目前正朝在印度生根的方向努力，積極準備設立公司。

黃郁仁說，印度近來年基礎建設發展快速，且在現今的大環境下，產業鏈勢將慢慢移到印度，「印度人很重視人與人之間的感情，我們應該趁現在印度還需要我們的時候，趕快進場。」（編輯：高照芬）1120317