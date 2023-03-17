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銀行股維持疲軟 美股早盤走低

2023/3/17 23:42
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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國股市今天早盤走低，第一共和銀行（First Republic Bank）股價重挫，顯示儘管美國當局和民營金融機構已採取特別保護措施，市場對銀行股的疑慮仍揮之不去。

法新社報導，將近格林威治時間下午2時（台灣晚上10時），昨天暫時止跌的第一共和銀行股價又恢復下跌走勢。加州這家銀行昨天止跌原因在於，多家美國大銀行表示將聯合注資300億美元，以支撐該行。

第一共和銀行股價走低呼應了瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的頽勢，這是另一家出現問題的銀行，今天在瑞士股市也急挫。

利普樂金融集團（LPL Financial）首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）指出：「現在的問題是，能不能到此為止了？」

她並說，無論昨天情況如何，「金融體系的支撐力道仍令人懷疑」。

美股今天開盤後大約30分鐘，道瓊工業指數下挫0.8%，來到31998.79點。

標準普爾指數跌0.5%，來到3942.65點；科技股為主的那斯達克指數維持平盤11720.27點。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120317

#第一共和銀行
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