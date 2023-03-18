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台股能否續彈 觀察下週Fed會議及目標利率

2023/3/18 11:30
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（中央社記者潘智義台北18日電）國外金融機構經營危機引爆美股重挫，台股大跌之後在17日強彈，但法人表示，後續仍須續彈至起跌點之上，才有利盤勢，下週觀察重點仍是美聯準會（Fed）升息後對目標利率的看法。

雖然有300億美元注資紓困第一共和銀行（First Republic Bank）度過難關，但美國銀行股持續面臨沉重賣壓，美東時間17日道瓊工業指數終場下跌384.57點，或1.19%，收在31861.98點；標準普爾500指數下跌43.64點，或1.10%，收在3916.64點；以科技股為主的那斯達克指數下跌86.76點，或0.74%，收在11630.52點；費城半導體指數下跌14.549點，或0.47%，收在3083.519點。

台股17日終場收在15452.96點，上漲231.84點，漲幅1.52%，成交值新台幣2645.93億元，加計盤後交易約2691.55億元。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，這波國外金融機構利空引發台股重挫後反彈，從技術面來看，若下週出現季線、年線的黃金交叉，則有利後續指數推升；以2020年從11000點漲至18619點為例，即是技術面呈黃金交叉後出現的漲勢。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪指出，國外金融業的利空對股市影響告一段落，台股17日反彈，後續可觀察這波下跌反彈幅度能否漲回到起跌點，若無法漲回，代表可能有新利空出現。

黃國偉評估，市場預期美聯準會原本可能打算在3月升息2碼，但美通膨壓力放緩，在幾家金融機構爆發營運危機後，將只升息1碼。

他認為，後續觀察重點在於聯準會利率會議後釋出的目標利率，若降至5.25%則3月升息後可能就不再升息；若目標利率為5.5%，則可能繼3月之後，5月再升息一次；但若仍為原先的5.75%，則可能在5月之後還會再升息。

陳奕光解釋，與2008年次貸風爆引發的金融海嘯不同，此次金融業營運危機，僅為銀行購買美國公債產生流動性的問題，並無系統性風險；美金融業後續為分散流動性風險，不再集中買進美政府公債，應會增購高股息股票，而全球高股息股票當中，台股正有很多符合條件標的，有利於外資金融機構投資台股。

他強調，台股除有高股息股票，美中貿易戰、科技戰帶動的產業異地備援需求，在國際大廠避開中國的情況下，轉單效應的受惠者也是台股的上市櫃公司。不過，台股後續仍需觀察能否重回這波下跌前的高點。（編輯：翟思嘉）1120318

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