彭博作家：美扶植半導體產業 應先將台灣視為盟友

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）彭博專欄作家高燦鳴指出，美國正結盟志同道合國家打造半導體產業鏈應對中國威脅，但有台積電的台灣卻不在「友岸」名單上。美國若想發展具韌性供應鏈，台灣才是最佳盟友。

彭博觀點（Bloomberg Opinion）專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文表示，美國「晶片法案」（CHIPS Act）準備提供數百億美元獎勵來發展本國半導體產業，而台灣不僅是美國科技業最大買家，還透過台積電、鴻海等巨擘企業提供重要服務；因此美國若要打造晶片供應鏈，台灣會是最重要的合作夥伴。

然而，如同台積電創辦人張忠謀16日與「晶片戰爭」（Chip War）一書作者米勒（Chris Miller）對談時提到，他同意在美國推出政策拖緩中國半導體發展後，全球供應鏈會兩極化；但美國的「友岸」卻未包含台灣，他稱這是台灣的一種困境。

張忠謀指出，這是因為台灣被稱為最危險的地方。他引述美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾表示，美國不能全然仰賴台灣。

高燦鳴解釋，雷蒙多的考量是，台灣一方面是全球唯一尖端半導體製造中心，同時卻也是中國表態可能出兵侵略的目標。雷蒙多去年7月在美國媒體CNBC節目中說：「如果...美國無法再取得目前由台灣製造的晶片，這種情況很可怕。（美國會）立即陷入深度衰退。」

高燦鳴表示，雷蒙多所言有理，但張忠謀點出台灣不在美國「友岸」名單上，也值得注意。這份名單目前包括日本、韓國、印度和越南。儘管華府似乎沒有明確將台灣排除的政策，但如同張忠謀注意到，沒包含台灣似乎也是種政策暗示。

高燦鳴說，張忠謀還觀察到，美國半導體對外依賴程度其實沒有想像的高。按照張忠謀說法，若從供應鏈整體來看，包括晶片設計、軟體工具、材料、設備、智慧財產與製造，美國事實上掌握全球市場的39%。

然而，華府似乎只對晶片供應鏈中的製造環節著迷。「晶片法案」提供給半導體製造的資金，會占其中最大部分。美國一心一意要把晶片製造搬回美國，而在美國的生產成本是台灣的2倍；同時台灣卻被排除在美國信賴的「友岸」圈外，令人費解。更何況台積電支持美國政策，承諾投資400億美元在亞利桑那州設廠。

高燦鳴表示，張忠謀創立並曾任董事長及執行長的台積電，是目前世界最大掌控全球最先進晶片製造技術的企業之一。且張忠謀曾是代表台灣總統出席亞太經濟合作會議（APEC）的特使，美國國會代表團來台訪問時也會與他會面，「因此當張忠謀說話時，拜登政府最好傾聽」。

高燦鳴說，美方或許首先應該記住，有關科技業尤其是半導體產業，沒有比台灣更好的朋友。台灣是美國相關材料、設備和設計工具最大買家，而台積電等台灣業者供應的服務，也協助蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和英特爾（Intel）等美企在各自市場占有一席之地。

高燦鳴指出，沒有其他企業能像台積電知道如何建設與擴大晶片製造廠；而台灣的鴻海則是世界最重要的電子產品製造商，在複雜的供應鏈管理方面無與倫比，也正將生產工作從中國移往印度、越南和墨西哥等與美國志同道合的國家。

文章結論說道，美國若真正要致力於發展具有韌性且分散的全球供應鏈，有必要與有經驗、技能和領導力的夥伴合作。而這將需要美國先從稱呼台灣是「朋友」開始。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120318