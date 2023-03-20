鴻海併購？ 佐臻：借重生產製造能力、僅投資關係

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佐臻董事長梁文隆表示，未來3年以內，海內外AR領域的企業將掀起整併潮，佐臻「不是併購別人，就是被別人併」。中央社記者江明晏攝 112年3月20日

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（中央社記者江明晏台北20日電）市場傳出，鴻海看好元宇宙商機，將併購國內AR眼鏡供應商佐臻。佐臻董事長梁文隆今天澄清，與鴻海是投資關係非併購，盼借重鴻海生產製造實力，合攻並打造元宇宙生態系。

鴻海布局元宇宙商機，先前在法人說明會中點名國內AR（擴增實境）眼鏡供應商佐臻，市場也傳出鴻海將併購佐臻。佐臻董事長梁文隆今天在「中華電與三軍總醫院合作5G達文西手術記者會」後受訪澄清，雙方只是投資關係。

他表示，佐臻近期展開的現金增資，引進鴻海成為新股東，但鴻海投資比例並沒有超過50%，他還是個人最大股東，因此並非「併購」，雙方只是投資關係。

佐臻是國內發展AR相關應用先鋒之一，投入AR智慧眼鏡發展超過9年，打入海內外智慧醫療、智慧製造、智慧教育等市場，鴻海也看中佐臻在元宇宙平台人機介面的實力，因此入股投資。

梁文隆表示，鴻海投資的金額和持股比例將在下週董事會後正式對外公告。

他指出，佐臻去年因為無線通訊模組而獲利，目前放眼市面上，打造AR眼鏡的公司沒有一家業者可以賺錢，都還在前期投資階段。

梁文隆表示，佐臻已知元宇宙是未來趨勢，但不能單靠一家業者之力，因此引進策略投資人鴻海，盼能借重鴻海生產製造能力，一起在元宇宙的世界打造生態系，目前最看好XR（延展實境）在醫療和工業製造兩大市場的應用，對娛樂市場則相對保守看待。

他認為，未來3年以內，海內外AR領域的企業將掀起整併潮，而佐臻「不是併購別人，就是被別人併」；他透露明年也有其他公司可能投資佐臻，並期待國內廠商能多合作，一起打團體戰，在元宇宙領域中持續站穩重要供應鏈的角色。（編輯：張良知）1120320