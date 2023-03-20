國泰金調查：國際股市區間震盪 台股樂觀指數下降

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（中央社記者謝方娪台北20日電）國泰金今天發布3月國民經濟信心調查，國際經濟數據影響市場對主要央行貨幣政策預期，國際股市區間震盪，以致3月民眾對台股樂觀指數大幅下滑，風險偏好指數同步走低。

國泰金調查顯示，3月景氣展望指數自0.2下降至-8，現況指數自-10.1走低至-20.1，大額消費意願指數自8.9微幅下滑至7.1。

房屋交易方面，賣房意願指數自-20.6微幅走降至-21.7，買房意願指數則小幅走揚至-52.7，顯示短期民眾買賣房意願變化分歧態勢延續。

國泰金調查指出，民眾對2023年台灣經濟成長率平均預期值為2.2%，與2月持平，其中有59%民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上。

另民眾對2023年平均通膨預期值為2.4%，略高於2月的2.3%，其中有7成民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。

國泰金觀察，近期國際經濟數據結果令主要地區央行緊縮預期升溫，國際股市區間震盪，對照國泰金3月調查，民眾對台股樂觀指數自11下降至3.1，風險偏好指數則自10.5微幅走低至10.2 。

針對民眾對未來1年通膨率看法，國泰金調查，有52.2%民眾預期1年後通膨率會高於2%，較前次、2022年9月調查減少9.1個百分點，整體而言，民眾對未來1年通膨預期呈現降溫。

其中，有19.2%民眾認為通膨高於3%，較前次調查減少15.1個百分點，42.8%民眾認為通膨落在0至2%區間，較前次調查增加9.1個百分點。

至於民眾對未來1年物價漲跌判斷的主要因素，國泰金指出，有高達41.9%民眾認為最主要因素為外食、蔬菜水果、衛生紙等民生消費品價格變化，其次有19.6%民眾認為經濟景氣影響大。

另有16.8%民眾認為原油、鋼鐵等進口原物料價格會影響物價漲跌，11.4%民眾則根據目前與過去的通膨判斷。

國泰金表示，從調查可見，多數民眾主要是以與日常生活最直接相關且購買頻率較高的民生消費品價格判斷未來1年物價漲跌走勢。

國泰金3月國民經濟信心調查於2023年3月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬440份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁）1120320