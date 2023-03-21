ESG永續峰會開幕 總統提3大努力確保供電穩定

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天說明政府3項供電穩定的努力，包括機組提早歲修、提早發電，預計4月底4部歲修機組會全部回歸；新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線；再生能源助攻尖峰供電充裕。她強調，政府和台電不僅會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

總統蔡英文上午出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會開幕典禮」致詞表示，全球正在加速邁向2050淨零轉型，台灣也急起直追，2016年上任以來就開始推動能源轉型，為台灣未來30年的發展打下基礎，這是一場長期的耐力賽跑，將近7年來的努力也已經逐漸看到成果。

她說，在大家共同努力之下，去年風和光都創下最高的設置量，現在光電設置量已經有10個GW，相較於2016年增加超過7倍，離岸風電從無到有，到現在也有197座風機安裝完成。目前台灣的再生能源總發電比例已經達到8.3%，再生能源的投資及建設每年可以穩定貢獻台灣1%的GDP成長。

總統表示，預計2025年，風、光累積投資將達到將近2兆元，這麼龐大的市場規模也會帶動經濟發展，加速產業的升級。面對國內企業對綠電的需求加大，發展的速度也會加快，政府已經把現有的量能、可預期的進步和所需要的資源一一的納入考量，做系統性的規劃。

她提到，去年公布淨零排放路徑圖以及12項關鍵戰略，隨著今年1月氣候變遷因應法的立法，有關淨零轉型的路徑跟氣候調適都將逐步的落實執行。

此外，總統說，透過疫後特別條例和特別預算，政府也會持續的引導、協助產業及中小企業邁向低碳化、智慧化的轉型升級，也會繼續鼓勵包括氫能、地熱、海洋能和生質能的技術開發，用科學、科技力來驅動能源轉型的步伐，也為低碳商品服務的市場創造更多的商機。

關於大家一直很關心的電力供應的問題，總統說，政府從去年開始就做了很多的努力。第一，讓機組提早歲修、提早發電，為了穩定夏季的供電，去年開始調整歲修的時間，預計4月底4部歲修機組會全部的回歸。

第二，新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線。今年新增的通霄機組跟大潭8號機會趕上夏季用電的高峰期，上線接受調度。

第三，再生能源助攻尖峰供電充裕，白天風電、光電大力發電，晚上水力發電，多管齊下，穩定供電，讓民生跟產業能夠如常的運行。

總統強調，政府和台電不只會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定，無論是能源穩定或者是能源轉型，都是重要而且艱鉅的任務，政府有決心、有目標，也會持續的整合各界的量能，全力的投入，她請在座的朋友繼續協助政府推動各項政策，相信只要政府和民間齊心努力，在各自的領域往前邁出一小步，台灣就會往永續發展的目標往前推進一大步。（編輯：趙蔚蘭）1120321