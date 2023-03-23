穎崴下半年業績看佳 微機電探針卡拚年底出貨

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）測試介面廠穎崴今天預估，下半年業績看佳，今年營運預期逐季成長，未來2個月將在馬來西亞設服務據點，微機電探針卡新品最快年底通過客戶驗證出貨。

穎崴中午舉行媒體交流會，董事長王嘉煌表示，對於人工智慧（AI）應用態勢樂觀其成，人工智慧結合物聯網和資料分析應用，有助帶動AI晶片和測試介面需求，他舉例，美系晶片客戶擴大投資系統與軟體項目。

觀察聊天機器人ChatGPT帶動AI伺服器趨勢，王嘉煌表示看好未來成長爆發，可帶動AI晶片和測試介面需求，

展望今年營運，王嘉煌表示，下半年業績成長機會高，上半年營運相對趨緩，需觀察中美貿易以及地緣政治變數，預估今年仍維持逐季成長態勢。

穎崴表示，目前對今年營運展望，較2月時期來看更加正向，今年業績力拚較去年持平或小幅成長。

在東南亞布局，王嘉煌表示，看好當地業務量成長，設立子公司服務客戶，規劃未來2個月在馬來西亞檳城設服務據點。

王嘉煌指出，高雄楠梓新廠正裝修中，預估6月落成量產，下半年可貢獻營收，高雄岡山自製探針產能將移至楠梓新廠，預估穎崴自製探針比重將從目前20%提升至50%。

新品布局方面，王嘉煌指出，穎崴持續開發新品，提升產能自製率、降低成本，並紓緩交期，布局微機電（MEMS）探針卡，今年有2家以上廠商正洽談合作，期盼上半年確定合約，預估最快今年底微機電探針卡客戶端產品驗證通過供貨。

穎崴自結2月合併營收新台幣3.2億元，月減24.84%、年增38.75%，累計今年前2月自結合併營收7.46億元，年增36.91%。（編輯：張均懋）1120323