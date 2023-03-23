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終端需求不振 2月工業生產指數年減8.68%連6黑

2023/3/23 16:09（3/23 18:25 更新）
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圖為新北市三重區一處建案工地勞工工作情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北23日電）全球需求疲弱，晶圓代工、面板等減產衝擊，經濟部公布今年2月工業生產指數106.78，年減8.68%；製造業生產指數為108.27，年減9.15%，雙雙連6黑；經濟部分析，中國經濟未明顯復甦，加上通膨與升息壓力，製造業挑戰仍大。

統計處預估，3月製造業生產指數111.83至115.83，年減21.9%至19.1%；第1季製造業生產指數109.94至111.27，年減18.1%至17.1%。

儘管去年2月有春節因素讓比較基數偏低，但全球景氣下行，終端產品需求低迷，加上產業鏈持續調整庫存，讓2月工業生產指數、製造業生產指數均呈現負成長，權重占比大的電子零組件業指數，創下109年5月以來，年減18.74%，連續第4個月負成長；積體電路業指數也寫2年來低點。

今年前2月工業、製造業生產指數分別為107.59、109.00，也分別年減15.3%、16%。

以主要產品觀察，累計1、2月電子零組件業年減19.60%，其中液晶面板及其零組件業更是大幅衰退52.68%，減幅最為劇烈；積體電路業也年減14.24%。

統計處副處長黃偉傑分析，消費性電子產品需求疲弱，加上半導體供應鏈庫存去化，產能利用率下滑所致，以晶圓代工、TFT-LCD面板、記憶體、構裝IC等減產較多。

不過2月電腦電子光學製品業生產指數年增11.79%，由黑翻紅，帶動前2月僅年減1.17%，黃偉傑分析，雖全球景氣疲弱，但美中貿易戰造成供應鏈轉移，許多廠商去年下半年才開始在台灣建立生產線，因此現在基期偏低，加上雲端資料服務增加使伺服器需求提高。

傳統產業部分，前2月化學原材料業、基本金屬業分別年減20.46%及15.77%，黃偉傑指出，主因為下游產業需求減少、產業鏈持續調整庫存，加上業者安排檢修而減產。

景氣降溫影響投資意願，1、2月機械設備業年減20.59%；汽車及其零件業則年減2.33%，黃偉傑分析，電動小型轎車因去年同期新車買氣熱絡基期較高，以及歐美汽車零件客戶庫存仍高而減單，但車用晶片短缺問題緩解、多家廠商新車款上市挹注而增產，抵銷部分減幅。

黃偉傑指出，中國雖然解封，但經濟無明顯回升，尚未恢復疫前水準；另外，2月工作天數較1月多，但工業、製造業生產指數仍呈現月減狀態，可見終端需求持續減少，全球仍面臨升息和通膨壓力，對製造業是一個很大的挑戰。（編輯：潘羿菁）1120323

#工業生產指數
#2月
#經濟部
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