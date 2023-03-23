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王品坐穩觀光股王 配息3.86元、首度配股1元

2023/3/23 17:05（3/23 19:32 更新）
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王品集團23日公告，董事會決議每股發放現金股利3.86元，並首度配股1元。（中央社檔案照片）
王品集團23日公告，董事會決議每股發放現金股利3.86元，並首度配股1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北23日電）王品集團今天公告去年EPS為5.15元，創5年新高，董事會決議每股發放現金股利3.86元，並首度配股1元；王品今年以來股價接近翻倍，創8年多新高，坐穩觀光股王寶座。

國內連鎖餐飲龍頭王品集團今天召開董事會，會中通過2022年度財報，全年合併營收新台幣183.2億元，連兩年創歷史新高，年增6.54%，歸屬母公司稅後淨利3.9億元，每股盈餘（EPS）5.15元，同創5年新高。

其中，2022年台灣事業群全年營收137.4億元，改寫歷史紀錄，較2021年大增29.8億元，年增27.69%。大陸事業群受清零、封控管制拖累，全年營收45.8億元，年減28.81%。

王品集團董事會決議，每股發放現金股利3.86元，並首度配發股票股利1元，每股共配發股利4.86元，創近5年高點。

法人表示，現金與股票股利齊發，是最好的盈餘分配模式，發放現金可以照顧存股族，同時透過配發股票股利，保留現金供未來擴大投資，這是王品集團自2012年上市以來，首次以盈餘轉增資的形式發放股票股利，意味著經營團隊樂觀看待未來獲利展望。

自2022年7月起，王品集團業績持續創高，去年第3季繳出每股盈餘（EPS）3.77元的成績，第4季營運維持高檔，業績一路旺到年底，兩岸合併營收達50.1億元，歸屬母公司稅後淨利2.1億元，年增164.98%，每股盈餘2.74元，創10年同期新高。

揮別3年疫情陰霾，王品集團營收、獲利穩步向上，突破疫前水準，王品表示，歸功於董事長陳正輝的5大經營策略。第一，品牌、門店遵守財務紀律，汰弱留強；其次，多品類、多品牌分群經營，王品集團品牌數兩岸共計32個，拉高各品類市占率。

第3，王品集團以年開2至3個新品牌的速度擴張，近期新品牌存活率高達9成。第4，「王品瘋美食APP」會員數破280萬會員超過4成營收來自會員貢獻。最後，王品利用既有品牌知名度發展零售商品，帶動台灣零售收入逐年成長，2022年較2021年大增8成。

王品今天股價收在322元，大漲4.55%，股價登上2014年10月以來新高，坐穩觀光股王寶座，累計近一週以來漲幅逾22%，今年以來股價已經接近翻倍。（編輯：蘇志宗）1120323

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