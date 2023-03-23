反映鋼市展望 中鴻內外銷盤價皆漲

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（中央社記者賴言曦台北23日電）隨著各國指標鋼廠陸續開出漲盤，中鴻今天公告，4月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅產品每噸調漲新台幣1000元；5月外銷盤價則依產品及地區別，每噸漲30美元到60美元，實際報價視當地市場行情而定。

針對盤價調漲，中鴻說明，全球多國製造業築底回升，在供需改善及煉鋼成本支撐下，各國指標鋼廠持續開出漲盤，預計傳統旺季將推動鋼市向上，為貼近國際行情並反映鋼市展望，這次內外銷盤價順勢調漲。

觀察總體經濟，中鴻表示，歐美部分銀行發生流動性不足危機，但當地政府及央行迅速反應穩定局勢，美國聯邦準備理事會（Fed）與英國、加拿大、日本、瑞士以及歐洲等5大央行採取協調行動，增強美元流動性供應。

另中國人民銀行17日宣布降準1碼（0.25個百分點），將釋放人民幣5000億元資金刺激實體經濟，預計系統性金融危機發生機率有限，全球經濟仍將穩健運行。

產業動態部分，中鴻指出，目前下游採購需求回溫，鋼廠持續拉升報價，且預估土耳其災後重建鋼材需求釋出，鋼市供需仍朝正向發展。

另外，中鴻表示，中國兩會延續追求經濟復甦基調，把恢復和擴大消費擺在首位，其中包含汽車、家電等大宗商品；隨著重點基建項目進程加速，預計在相關利多政策持續發酵下，亞洲鋼市將持穩上揚。（編輯：楊蘭軒）1120323