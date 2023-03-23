雙重槓桿比過高可用公積配息？金管會：應審慎評估

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北23日電）若有金控雙重槓桿比率過高，是否還可以資本或法定盈餘公積配息。金管會今天表示，金控股利政策應採穩健原則，各金控若要動用公積配息，應審慎評估必要性及妥適性，並提報董事會充分討論。

受市場波動因素影響，開發金2022年底雙重槓桿比率（DLR）高於125%法定上限，外界關注開發金若擬以資本或法定盈餘公積配息，是否可過金管會這關。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，目前開發金僅是在法說會上說明，尚未做成提案提報董事會討論，金管會已在今年2月發函表明對金控以公積配息的看法，金控股利政策應採取穩健原則。

林志吉指出，金控若要以資本或法定盈餘公積配息，應做到2件事，第一是審慎評估必要性及妥適性，對財務造成的相關不利影響都要進行強化，第二是應提報董事會充分討論。

他表示，若有金控雙重槓桿比率高於法定上限，是否還可以公積配息，仍要回到股利政策是否符合穩健原則進行檢視。

金管會官員表示，開發金去年底雙重槓桿比率超過125%，當時金管會已函請開發金改善，目前開發金雙重槓桿比率已降至125%水準，符合法定規定。

官員指出，若開發金要以公積配發股利，配發後雙重槓桿比率仍要符合法定標準，針對開發金今天在法說會上的表述，金管會後續將再進行了解。

開發金今天於法說會表示，雙重槓桿比率因市場波動因素受到影響，此數據是提醒公司考慮股利政策時，應兼顧財務穩健；儘管法令面可以動用資本公積，公司會就財務穩健角度，進行統一考量。

至於國票金今年將改選董事，媒體關注有公股行庫持續買進。林志吉表示，銀行從事投資為業務發展自主權限，銀行法對商業銀行投資已有相關規定，無論公股或民營銀行依相關規定進行的投資行為，金管會原則上予以尊重。

另金管會今天也公布，今年截至目前為止，尚無壽險公司遞件向保險局申請發放現金股利。（編輯：楊蘭軒）1120323