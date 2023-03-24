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房市冷颼颼 2月房貸餘額創逾3年半最低增速

2023/3/24 17:51
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）政府打炒房及升息等政策效果持續發酵，衝擊購屋信心，房市冷颼颼，中央銀行今天公布的2月房貸餘額與建築貸款餘額，因而雙雙創下逾3年半最低增速。

中央銀行今天公布2月房貸餘額為新台幣9兆3884億元，年增率連續11個月下滑、下探5.54%，創2019年7月以來的最低增速；有建商推案信心風向球之稱的建築貸款餘額則為3兆1403億元，年增率跌破10%、掉至9.93%，創下2019年6月以來的新低紀錄。

「大家比較觀望」，央行官員坦言，不動產信用管制等政策效果持續發酵，加上全球央行啟動升息循環，不只帶來景氣下行風險，近期金融市場波動也加劇，有很多不確定因素。

央行官員接著指出，總體經濟環境不佳，難免影響對房市信心，民眾購屋決策會趨於謹慎。

另一方面，央行昨天舉行的第1季理監事會議決議升息半碼，利率「連5升」，讓房貸利率地板價站穩2%之上，勢必加重購屋成本。

央行總裁楊金龍昨天也在會中指出，央行升息對於抑制房地產有作用，加上政府相關部會推動與精進健全房地產市場方案，效果持續發酵，已經看到近幾個月房市交易量能減弱，房價漲勢漸緩。

儘管房市吹起冷風，楊金龍表示，房市信用管制措施目前並無鬆綁打算，若有必要，仍有調整空間。（編輯：林興盟）1120324

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