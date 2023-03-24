市場對銀行疑慮難除 亞股回檔

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（中央社香港24日綜合外電報導）市場對銀行業的疑慮揮之不去沖淡了對各國央行升息循環可能已接近終點的希望，亞股經過一週來大致健全的走勢後，今天回檔。

法新社報導，當局對陷困銀行和存款人提供支撐的承諾，為擔心美國兩家銀行倒閉以及瑞士信貸銀行（Credit Suisse）遭收購恐帶來再次金融危機的投資人形成了穩定力量。

這個混亂局面也迫使美國聯邦準備理事會和他國央行改變貨幣政策方案，以避免金融業出現進一步問題。

美國聯準會22日宣布升息一碼，較最近亂局出現前的預估幅度減半，並暗示升息可能止步。此外，有關聯準會甚至可能在年底開始降息的說法，也與日俱增。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）經營合夥人殷尼斯（Stephen Innes）警告：「要使聯準會降息，恐怕銀行業必須比現在更混亂；不過，更重要的是，預期中的信貸市場更加緊縮會對實體經濟造成多大負面衝擊。」

投資顧問公司Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）警告，麻煩問題還沒結束。

他說：「金融市場穩定與降溫速度較大家期望緩慢的通膨之間拉鋸，將使聯準會本已艱鉅的挑戰更加複雜，並使政策錯誤的風險增加，也為已露端倪的潛在衰退敞開大門。」

目前這些對於經濟展望的憂慮，使亞股在美股上揚的同時，仍承受壓力。

香港恆生指數在銀行巨頭匯豐（HSBC）大跌拖累下，滑落133.96點或0.67%，以19915.68點作收。東京日經指數下挫34.36點或0.13%，收在27385.25點。上海綜合指數跌20.99點或0.64%，收3265.65點。

雪梨、首爾、新加坡和威靈頓也都收低；然而馬尼拉、雅加達和孟買逆勢上揚。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120324