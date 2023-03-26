印度清奈台灣商會成立 李哲瑜獲選首屆會長

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（中央社記者林行健新德里26日專電）印度清奈台灣商會昨天正式成立，由偉光公司印度總經理李哲瑜獲選為首屆會長，盼能凝聚在地台商力量，並為有意前來投資的台商提供諮詢及協助。

清奈（Chennai）是印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）首府，也是印度汽車、軟體服務、電子與衛生等產業的製造重鎮，近年吸引愈來愈多台商前來考察及投資。

為協助台商了解當地法規、建立官方聯繫管道，以及匯集眾人力量解決疑難，清奈地區台商決定籌組清奈台灣商會（Taiwan Chamber of Commerce, Chennai），25日首次召開會員大會選舉理監事。

李哲瑜獲選為會長，傳典工程副總經理鍾宏駿獲選為副會長；同時，清奈台灣商會會館也正式啟用，作為清奈地區台商交誼、學習新知及討論商情的據點。

李哲瑜接受中央社電話訪問時說，商會將聚焦於為在地台商提供政府溝通服務，並協助有意進駐的新台商進行「點對點對接」，讓他們瞭解正確資訊，進而安全著陸。

中華民國駐清奈辦事處處長陳俊郎代表政府表達誠摯祝賀，期勉商會成為台商資訊交流及經驗傳承的平台，協助台商深耕印度。

外貿協會駐清奈辦事處主任施育龍則表示，根據過去在海外的經驗，成立商會責任重大，也不乏磨難，能在清奈成立更是不容易，首屆幹部任重道遠，希望與會的台商、朋友及家人能多多支持，給予鼓勵。

坦米爾那都省政府也向商會表達支持之意，雙方近期將簽署合作備忘錄。

清奈台灣商會是繼孟買台灣商會、德里台灣商會及班加羅爾台灣商會之後，在印度的第4個台商會，展現台商南向有成，並完善了台商聚集的印度4大城市之間的聯繫管道。

得力於海空陸運輸便利、基礎建設較佳、文化與宗教和諧等因素，清奈與所在的南印度地區，現已有台灣科技業者如富士康、和碩、緯創、台達電、台表科、東元電機，以及傳統製造業者如豐泰、萬邦、南寶及美達等進駐。（編輯：林憬屏）1120326