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DRAM第2季估跌價逾1成 集邦：未見止跌訊號

2023/3/28 18:42
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（中央社記者張建中新竹28日電）DRAM價格持續走跌，集邦科技預期，第2季跌幅將約10%至15%，並還未見止跌訊號。群聯執行長潘健成則對下半年NAND Flash展望並不悲觀。

集邦科技今天發布新聞稿說明對動態隨機存取記憶體（DRAM）後市看法，表示第1季DRAM均價跌幅近20%，隨著美光（Micron）等部分供應商啟動減產，預期第2季跌價幅度可望收斂，跌幅約10%至15%。

集邦科技指出，因下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM價格還未見止跌訊號；在目前供應商庫存水位仍高的情況下，除非有更大規模的減產，後續價格才有可能反轉。

潘健成今天出席台灣半導體產業協會在新竹科學園區舉辦的台灣IC設計產業政策白皮書發布會，他受訪時說，NAND Flash價格便宜，可望刺激需求增加，此外，供應商已面臨虧損窘境，不排除可能減產，下半年展望並不悲觀。

潘健成表示，今年IC設計業營運辛苦，美國廠商裁員情況嚴重，不過，群聯並不會裁員，還會照常調薪，及發放獎金。（編輯：楊凱翔）1120328

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