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台股量縮震盪收漲68點 連假效應投資人觀望

2023/3/29 18:00
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（中央社記者張建中台北29日電）台股今天震盪上漲68.28點，收在15769.76點，成交值萎縮至新台幣1936.75億元。法人指出，隨著國內外企業陸續公布財報，企業基本面與營運展望將逐步成為市場關注焦點。

分析師王兆立表示，隨著清明連假即將來臨，加上國際股市依然存在風險，投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）5月可能持續升息，市場氣氛趨於觀望，使大盤陷入量縮格局。

王兆立說，觀察先前強勢的雷虎等軍工概念股，近日轉弱回檔，浮現漲多後籌碼鬆動的跡象，投資人應提高風險意識，近期大量區的指數低點15488點不宜失守，一旦跌破容易有停損賣壓湧現，值得留意。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股上週指數創波段高點，達15921.97點，觀察主要由中小型股所領軍，並呈現量縮情形，具背離疑慮，值得關注。

黃國偉說，國內外企業已陸續公布財報，預期企業基本面與營運展望受關注度應會日益升高，尤其台積電第2季與全年展望將備受矚目，是各界研判未來產業景氣的重要風向球。（編輯：楊蘭軒）1120329

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