記憶體供需可望好轉 美光大漲逾7%帶動族群齊揚

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（中央社記者張建中新竹30日電）記憶體市場供需可望逐步好轉，美國記憶體廠美光（Micron）29日股價勁揚逾7%，連帶帶動南亞科等記憶體族群今天股價齊揚，南亞科盤中一度達65元，創9個多月來新高，宜鼎更衝上317.5元，創新天價。

隨著美光、SK海力士（Hynix）、南亞科及華邦電等記憶體廠紛紛減產，記憶體市況落底契機浮現。南亞科預期動態隨機存取記憶體（DRAM）價格跌幅可望逐步縮小。

美光觀察發現部分終端市場客戶庫存已經減少，看好未來幾個月記憶體市場供需情況可望逐步改善。利基型記憶體廠鈺創也預期記憶體景氣有機會於第2季落底。

美光29日股價大漲逾7%，使得記憶體族群今天成為市場資金追逐焦點，南亞科盤中一度達65元，創9個多月來新高，上揚6.55%。

鈺創也一度攻上47.45元，上漲4.74%；利基型記憶體廠晶豪科上漲逾4.6%，記憶體製造廠華邦電和記憶體模組廠威剛股價同步上揚逾5%，十銓最高達70.3元，創19個月來新高，宜鼎更攀高至317.5元，創新天價。（編輯：張均懋）1120330