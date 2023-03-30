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台積電領軍電子股 台股盤中漲49點重返15800點

2023/3/30 11:18（3/30 12:40 更新）
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台股30日連動一度大漲逾百點，雖然成交量能未同步跟上，但靠台積電等電子權值股帶領，指數仍回到15800點之上。（中央社檔案照片）
台股30日連動一度大漲逾百點，雖然成交量能未同步跟上，但靠台積電等電子權值股帶領，指數仍回到15800點之上。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北30日電）美股費城半導體指數勁揚3.27%，台股今天連動一度大漲逾百點，雖然成交量能未同步跟上，但靠台積電等電子權值股帶領，指數仍回到15800點之上。

10時分50止，加權指數來到15819.59點，上漲49.83點，成交值新台幣1016.38億元，8大類股僅機電類股一支獨秀，表現最強。

費半指數勁揚之外，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.2%，帶動台積電盤中上漲7元，來到537元；聯電來到52.2元，上揚0.7元；雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎盤中大漲70元，至1155元，漲幅達6.45%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股沒放量，節前賣壓其實應已消化，但後有卡位資金進場，雖然長假期間美股仍有交易，但因無重大數據公布，所以台股投資人較無需擔心假期間變數。（編輯：趙蔚蘭）1120330

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廖健佑
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