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日賞櫻花夜賞螢 世界先進認養改造竹市櫻花公園

2023/3/30 11:33
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（中央社記者張建中新竹30日電）世界先進持續推動永續行動，不僅展開螢火蟲復育計畫，並進行公園環境改善工程，將認養的新竹市櫻花公園打造成為日賞櫻花、夜賞螢的城市公園。

世界先進表示，2015年與河川局合作進行柯子湖溪櫻花公園段的河道整治工程，之後進一步認養新竹市千甲公園、櫻花公園及柯子湖溪河岸共4.9公傾綠水地，積極進行生態維護。

世界先進指出，至今已於櫻花公園現地移植24株山櫻與38株青剛櫟，種植33株墨染櫻、4株昭和櫻及30株寒櫻。

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世界先進於2020年起，在櫻花公園旁的滯洪池展開為期4年的螢火蟲復育計畫，至今累積野放超過6500隻螢火蟲。

世界先進2022年進一步由新竹市城市行銷處指導進行櫻花公園環境改善工程，設計櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等打卡拍照點，並邀請學校師生及社區鄰里參與環境生態課程及體驗活動，讓櫻花公園成為當地熱門的休憩景點，亦化身為環教場域，為永續教育與綠色公共空間做出貢獻。（編輯：翟思嘉）1120330

#柯子湖溪櫻花公園段
#世界
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