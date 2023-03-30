鴻海雲智匯攻汽車新業務 智慧辦公審慎樂觀

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海旗下雲智匯科技服務預期，今年在美洲及亞洲有機會獲得汽車新業務，今年將完成台灣企業超市商店的第3階段數位零售標牌項目，今年工業解決方案和智慧辦公設備業務審慎樂觀。

展望今年營運，雲智匯於29日公布年度財報中揭露，儘管有俄羅斯與烏克蘭戰爭、西方主要經濟體衰退風險、中國房地產產業動盪，以及美國多家中小銀行倒閉對全球金融領域的擴散風險，不過私人消費及商業信心正從低谷中恢復。

工業解決方案方面，雲智匯預期，今年在美洲及亞洲有機會獲得數位轉型及汽車相關新項目，今年對工業解決方案業績表現審慎樂觀。

關於車用布局，雲智匯揭露，去年中期開始為美國1家電動車製造工廠實施SAP軟體服務，這是雲智匯在車用領域的第1項業務。

智慧辦公設備業務方面，雲智匯表示，擴展亞洲及美洲新市場，並鞏固歐洲、中東及非洲市場，對今年相關業務前景審慎樂觀。

在新零售業務，雲智匯指出，今年將完成台灣企業超市商店的第3階段數位零售標牌項目，並正物色大中華區其他零售解決方案及業務機會。

雲智匯去年營收人民幣8.325億元，較2021年5.96億元年成長40%，不過去年獲利人民幣2780萬元，較2021年3426萬元下降19%。

雲智匯指出，去年有俄烏戰爭、中國COVID-19疫情封控、世界主要經濟體通膨飆升及貨幣緊縮等變數，去年工業解決方案業務與2021年相比增加28%至人民幣4.273億元，不過獲利下跌5%至人民幣4200萬元。

在智慧辦公設備業務，雲智匯指出，去年相關項目在所有主要地區銷售額均成長，特別是歐洲及東南亞市場。（編輯：張均懋）1120330