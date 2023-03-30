工商界憂缺工 鄭文燦：進一步開放旅宿觀光基層人力

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北30日電）工商協進會今天舉行工商早餐會，聚焦旅宿、紡織、電機業等缺才缺工議題，呼籲強化國際人才招募、調整移工留才久用方案等。行政院副院長鄭文燦回應，將進一步開放旅宿觀光業的基層人力。

中華民國工商協進會今天召開工商早餐會，理事長吳東亮和行政院長陳建仁共同主持，並邀請財經相關部會首長與逾30位工商企業界代表面對面溝通，從產業提升、經濟振興、淨零轉型、財稅政策、金融監理、人力資源、經營環境等7個面向，提出25項提案，55個具體建議。

會中聚焦討論人力資源面向提案，包括強化國際人才招募、調整移工留才久用方案、重視國內專業人才短缺問題、研擬紡織業人才不足配套、提高機電等傳統產業研發替代役員配額等。

工商協進會秘書長朱曦表示，觀光旅遊、紡織業、電機業等都對缺工問題表達關切，政府也以支持與開放態度給予回應。

觀光旅宿部分，朱曦轉述晶華酒店董事長潘思亮發言指出，因人力不足緣故，熱門旅館或餐廳不敢接訂單，並非其生意不好；人力缺乏不光是薪資問題，「現在的困境是即便薪資略有調漲，還是找不到人」。

行政院指示人力短缺議題由行政院副院長鄭文燦負責，鄭文燦表示，會進一步開放旅宿觀光業的基層人力。

勞動部長許銘春提到，已非常努力進行人才媒合，但成果不甚理想，主因在於薪資問題，呼籲企業界提高薪資、多進用中高齡二度就業人力。

針對工商界缺人力資源建言，政府各部會現場一一回應，強化國際人才方面，經濟部在東南亞地區設立「台灣投資窗口」（Taiwan Desk），外交部也與公協會合作辦理海外徵才活動；勞動部部分，理監事建請政府加強宣導勞動部「工作評點配額制」，政府也採彈性措施，開放由企業聘僱僑外生。

朱曦表示，政府也提供許多誘因吸引國際高階人才，例如就業金卡持卡者可享納稅減免，同時對於來台高階人力相關費用，包含配偶旅費、小孩教育基金等，都可以公司費用列帳，勞動部也建置外國人在台工作服務網。

電機產業方面，工商界建請政府增加機電等傳統產業替代役員額，內政部回應，去年申請研發替代役核准率超過90%。

工商協進會副理事長黃教漳強調，25項提案有5項都是人力相關，政府展現前所未有的積極度，「院長親自談到尾」，非常肯定行政院團隊對於工商界的重視。（編輯：趙蔚蘭）1120330