工商業與陳建仁早餐會 聚焦缺工、生醫與淨零轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾、曾智怡台北29日電）工商協進會今天舉辦工商早餐會，針對7面向提出25件提案、55個具體建議，議題橫跨產業缺工、生醫產業及財稅等政策，其中5件提案聚焦淨零轉型，呼籲政府推動減碳政策、成立碳交易市場，協助業者接軌國際低碳商機。

中華民國工商協進會今天召開工商早餐會，行政院長陳建仁率經濟部長王美花、勞動部長許銘春及央行副總裁嚴宗大等官員出席，與工商企業界對話，共商經濟發展策略。

工商協進會理事長吳東亮表示，1988年起每年固定與行政院召開工商早餐會，今天不僅是他接任理事長後、也是陳建仁上任後的首場早餐會。

工商協進會從產業提升、經濟振興、淨零轉型、財稅政策、金融監理、人力資源、經營環境等7個面向，提出25項提案，55個具體建議。

其中9至12案提案，共有5案聚焦淨零轉型，包含建請政府修訂相應法規鼓勵企業發展循環經濟，同時健全再生能源及減碳憑證制度，協助企業強化供應鏈韌性；建請政府建置碳排資料庫、加速推動電動機（馬達）系統能源效率升級。

工商協進會建議，政府推動減碳制度，也需積極掌握歐盟碳邊境調整機制（CBAM），並加速制定碳定價機制，成立碳交易市場，協助業者與國際接軌。

工商協進會副理事長高國倫表示，減碳是國際趨勢，氣候變遷因應法的子法是減碳計畫實施的依據，建議政府訂定子法時要考慮不同產業的差異性。

高國倫轉述，行政院表示，4月22日成立「氣候變遷局」將成為產業的專責窗口，將和民間企業舉辦公聽會、充實子法制定，避免與現實脫軌。

吳東亮和陳建仁在稍早致詞時，皆看好生醫產業發展，認為有機會成為台灣另一座護國神山。

吳東亮會後強調，這是早餐會首度將生醫產業納入討論，他擔任「國家生技醫藥產業策進會」 理事，生策會最初由王金平創建，現由翁啟惠、楊泮池帶領，已是橫跨醫療、生技、科技及金融4大面向的平台。

吳東亮說，去年開始陸續邀請生藥業者加入工商協進會，也計劃邀請楊泮池擔任顧問、成立生技委員會，希望未來成為業者和政府的溝通平台。

此外，工商協進會秘書長朱曦轉述，保瑞藥業董事長盛保熙在會中建議，希望政府多採購國產的藥物和醫材、加速醫藥法規的審核程序、支持業者考察和參展以拓展海外市場，另也希望國發基金和創投業者加大投資生醫產業、業者海外投資可適用租稅獎勵措施。

經濟部長王美花回應，國內的醫藥和醫材以學名藥居多、健保給付價值不高，因此希望衛福部針對曾在國際期刊發表的學名藥增加健保給付點數。

調降金融營業稅率部分，吳東亮表示，現在考量公平性及金融業成本，加上近年稅收較佳的情形之下，提議金融稅率降至跟其他產業一樣，這並非獨厚金融業，但財政部尚未有較正面且符合期待的回應。（編輯：林淑媛）1120330