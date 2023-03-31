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立委倡議金融漢光演習 黃天牧：每年都有壓力測試

2023/3/31 11:21
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（中央社記者郭建伸台北31日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉震驚全球，立委關注台灣是否籌劃金融「漢光演習」因應可能危機。金管會主委黃天牧表示，金管會每年都有壓力測試，檢討銀行不同的情況，但美國銀行倒閉有其特殊情況。

立法院今天繼續進行施政總質詢，台灣民眾黨立委張其祿質詢指出，國際金融動盪，指標性銀行紛紛倒閉，台灣隱約面臨停滯性通膨危機，詢問金管會是否有金融的「漢光演習」，並策劃金融危機的因應劇本。

金融監督管理委員會主委黃天牧表示，金管會每年都有壓力測試，檢討銀行不同的情況，但張其祿質詢的假設不一定會發生，美國的銀行倒閉有其特殊情況。

行政院長陳建仁備詢表示，台灣金融監理與國際同步，銀行資本適足性規範符合國際標準，具備金融韌性。

張其祿也詢問，目前台灣央行升息步調是否太溫和。

中央銀行總裁楊金龍表示，美國金融機構發生問題與聯準會大幅且快速升息有關，台灣金融機構穩定是因為央行溫和且循序漸進升息。

張其祿指出，央行升息溫和恐導致民眾實質購買力下降，貧富差距過大，全民付出相對代價。

楊金龍表示，美國通膨率介於5到10%，英國、歐洲通膨率也高，但台灣通膨率相對低，不認為有全民負擔的問題。

此外，張其祿指出，根據世界黃金協會報告指出，因應俄烏戰爭及各國央行升息，2022年黃金需求攀上10年新高，詢問央行是否計劃提高黃金儲備。

楊金龍表示，金價波動大，央行曾研究過，黃金長期收益率不固定，目前也沒計劃買黃金。（編輯：趙蔚蘭）1120331

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