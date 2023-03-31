台股收漲18.63點
2023/3/31 13:54
（中央社台北31日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲18.63點，為15868.06點，漲幅0.12%，成交金額新台幣1998.78億元。
加權指數開盤為15874.19點，盤中最高15951.8點，最低15857.19點；不含金融股指數13771.9點，漲9.6點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.22%、食品股漲0.27%、塑化股跌0.35%、紡織股跌0.26%、機電股漲0.07%、造紙股漲0.4%、營建股漲0.39%、金融股漲0.49%。
委買張數1591萬8427張，委賣張數902萬7815張，成交張數482萬2167張。
收盤時上漲547家，下跌306家，持平148家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、華邦電、元大滬深300正2、期街口布蘭特正2、國泰永續高股息。
漲幅前5名個股為華孚、偉訓、東訊、昶虹、時碩工業。
跌幅前5名個股為泰福-KY、中福、展碁國際、神州-DR、八方雲集。1120331
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