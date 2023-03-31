群創推戶外顯示器 搶解封後大型活動傳播商機

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（中央社記者賴言曦台北31日電）面板大廠群創表示，將與承鴻光電、台灣長瀨參加2023年日本東京國際智慧零售及行銷廣告展，搶攻解封後戶外、體育賽事等大型活動與交通運輸顯示器傳播商機。

群創透過新聞稿指出，預計4月5日至7日攜手承鴻光電、台灣長瀨，參加2023年日本東京國際智慧零售及行銷廣告展（Japan Marketing Week 2023），並以More than Panel多元顯示為展覽主軸。

這次群創推廣的產品，包含長條型顯示器（Bar type LCD display；Stretched LCD display）及28吋軟性基板彩色電子紙模組。其中長條型顯示器的客製化比例應用，符合資訊看板設計，可運用在智慧型電子看板、工控、醫療、航太、國防等多方位領域。

至於28吋軟性基板彩色電子紙模組，則是全球第1個軟性彩色電子紙模組，具備高對比度和易讀性，及輕巧低能耗綠色永續產品的特性，可運用在圓柱廣告、得來速、戶外工程機、戶外充電樁等場域，也可用於工業4.0物流倉儲的資訊顯示系統，或應用在娛樂設備上。

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較大尺寸產品方面，有戶外用大型4K電視可採用的65吋戶外用顯示器，具備4K超高畫質（UHD）畫面，增強陽光直射可讀性，並具備極端溫度保護系統。

至於其他產品，包括機身輕薄、厚度49.9 mm的21.5吋一體機，採全機抗菌設計，多元應用包括醫療、工廠自動控制、自動販賣機、公共資訊娛樂系統、零售、交通運輸等；以及搭配全新演算法及平面顯示器（FPD）技術的28吋光澤擬真（Kirameki）顯示器。（編輯：楊蘭軒）1120331