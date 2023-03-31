美國連30季居國銀最大曝險 對香港越南曝險下降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）因投資及資金拆存雙雙增加，去年底國銀對美國直接風險餘額達1393.56億美元，創歷史新高，已連30季居國銀最大曝險國；中國續居國銀第2大曝險國，直接風險餘額略增至482.65億美元。

中央銀行今天公布本國銀行國家風險最新統計，截至2022年12月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額達5228億美元，季增2%，主要為對非銀行的私人部門及公共部門債權增加所致。

以國銀曝險對象分析，以非銀行的私人部門占57.62%為主，銀行占29.03%次之，公共部門僅占12.38%。

觀察國銀前10大曝險地區，美國已連30季居冠且曝險金額連4季走升，其次依序為中國、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、新加坡、越南、英國及開曼群島，曝險金額合計達3862億美元，占整體比重達73.86%。

國銀前10大曝險地區中，曝險金額季增最多為美國，單季增加45.21億美元，央行金檢處副處長潘雅慧分析，除了銀行資金拆存金額增加外，美國升息提高部分投資標的吸引力，帶動信託資產基金投資也增加。

國銀曝險金額季增次多為日本，單季增加26.72億美元，潘雅慧指出，主因去年第4季日幣狂升9.23%，按債權轉換為美元後推升曝險數據，即主要為匯兌影響所致。

另一方面，國銀曝險金額季減最多則是香港，因銀行資金拆存金額下滑，對香港曝險單季減少10.65億美元，其次為對越南曝險單季減少8.3億美元。

潘雅慧坦言，去年下半年越南經濟有轉差一些，因此除了有部分客戶是放款到期不再續借，也有部分銀行風險限額控管因素在內，銀行對越南放款呈現減少，導致曝險金額下降。

根據央行資料，越南於2021年第1季躍居國銀第10大曝險國行列，後來國銀對越南曝險金額持續走升，2022年第2季成為國銀第7大曝險國，直到2022年第4季下降至第8名。

至於國銀對中國曝險金額季增4.93億美元或1.03%，潘雅慧表示，去年前3季國銀對中國曝險都呈現下降，第4季反轉走升，主要是銀行資金調度下，拆存金額有增加。（編輯：潘羿菁）1120331