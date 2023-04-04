台積電法說會4/20登場 聚焦全球布局等4大議題

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（中央社記者張建中新竹4日電）科技業受高庫存影響，上半年營運動能疲軟，晶圓代工龍頭台積電線上法說會規劃4月20日登場，有望捎來下半年景氣走勢訊號，此外，台積電如何規劃資本支出、全球布局與先進製程技術進展，預料也是市場關注重點。

受疫情、俄烏戰爭、通膨及高利率等多重因素影響，消費市場需求疲弱，電視及高階筆記型電腦等市場在庫存有效去化後，陸續湧現急單，半導體廠多數預期營運可望於上半年落底，不過對未來營運展望依然審慎看待。

台積電為全球晶圓代工龍頭，市占率逾5成，營運展望及對產業的預估，為市場研判未來景氣變化的重要風向球，尤其當前大環境充斥諸多變數，市況混沌不明，台積電的看法更是受到高度關注。

市場傳出，台積電報價全面凍漲，並改以加量方式回饋客戶，相當於變相給予折讓。只是台積電對此指出，不評論價格議題。

聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，台積電產能利用率是第1季或是第2季落底，何時能夠復甦回升，將是台積電法說會市場關注的焦點。台積電2023年營運展望以及對全球半導體產業景氣的預估，備受矚目。

陳慧明說，總體經濟面臨下滑風險，蘋果（Apple）下半年銷售可能沒有想像中好，蘋果晶片供應商台積電營運是否會受到影響，為市場關心的重點。

外資預期，受供應鏈持續去化庫存影響，台積電第2季營收恐將持續滑落，下半年業績可望顯著回升，全年營收可能較去年略減，表現仍將優於整體半導體產業的水準。

陳慧明表示，隨著產能利用率波動，投資人同時關注台積電毛利率的表現，53%的長期目標是重要關卡。此外，台積電原訂今年資本支出將約320億至360億美元，是否有所調整，也是法說會重點。

外資預期，因應高效能運算及高階智慧手機需求，台積電積極投資5奈米、4奈米及3奈米等先進製程，加上國內外擴產計畫持續推動，今年資本支出計畫應維持不變，落在320億至360億美元區間。

至於全球布局方面，陳慧明指出，近期有不少傳言，除美國廠進度可能延遲，還有新加坡與歐洲競爭，爭取台積電前往投資設廠，有待台積電高層釋疑。

台積電先前規劃美國亞利桑那州廠於2024年量產4奈米，歐洲設廠則在評估階段，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠可能性。

隨著亞利桑那及日本廠即將步入量產，兩地人事異動，TSMC Arizona執行長由晶圓廠營運副總經理王英郎於原有職責外擔任，總經理由TSMC Arizona資深副總經理哈里森（Brian Harrison）接任；Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）由晶圓廠營運副總經理廖永豪於原有職責外擔任執行長

王英郎曾擔任台積電南科晶圓14廠廠長，廖永豪曾任中科晶圓15廠廠長，如今分別坐鎮亞利桑那及日本廠，可見台積電希望借重兩人在半導體生產營運管理的豐富經驗，讓亞利桑那及日本廠生產得以快速步上軌道。

台積電還增設海外營運辦公室，負責監督及管理TSMC Arizona和JASM，由營運組織資深副總經理秦永沛、業務開發組織資深副總經理張曉強以及負責亞利桑那相關業務的企業策略辦公室資深副總經理凱西迪（Rick Cassidy），於原有職責外共同領導。

至於先進製程技術進展，台積電3奈米去年第4季量產，升級版3奈米（N3E）製程將於今年第3季量產，先前預估今年3奈米及升級版3奈米將貢獻中個位數百分比（約4%至6%）營收。

法人預期，台積電3奈米製程將於今年下半年強勁成長，蘋果是主要客戶，隨著高通（Qualcomm）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）等客戶陸續採用，3奈米製程可望一路成長至2025年。台積電2奈米製程將於2025年量產，先進製程仍是台積電業績成長主要動能。（編輯：趙蔚蘭）1120404