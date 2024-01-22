中國經濟持續疲軟 亞股走勢分歧

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（中央社香港22日綜合外電報導）美股收盤創新高紀錄後，今天亞洲股市走勢分歧，而美國聯邦準備理事會（Fed）官員希望抑制投資人預期，這給美國提前降息的希望帶來新的打擊。

法新社報導，由於市場對今年有望降息的預期，帶動蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）和臉書（Facebook）母公司Meta等科技巨擘股價飆漲，推動標準普爾500指數創下2022年初以來收盤新高。

密西根大學一項備受關注的調查顯示，消費者信心大幅上升，並對通膨下降持樂觀態度，推動漲勢。

然而，分析師警告，去年年底市場對降息的預測有些超前，他們預測聯準會將在12月前降息最多6次，3月將進行第一次降息。

近幾週公布的一連串數據顯示，通膨仍具僵固性，並遠高於聯準會設下的2%目標，而儘管借貸成本處於20年來高點，但就業市場持續表現出韌性。

聯準會最近的會議紀錄也顯示，決策者樂於維持緊縮貨幣政策，直到他們確信物價受到控制。

由於日圓疲軟和日本通膨上升，東京股市漲幅再度居亞股之冠，今年開局的強勁表現延續至今。日股基準日經225指數收漲583.68點或1.62%，來到36546.95點，創1990年2月以來最高收盤紀錄。投資人正在等待日本銀行（Bank of Japan）本週稍後的政策決定。

雪梨、台北、馬尼拉、雅加達和威靈頓股市也都收漲。

然而，由於中國經濟持續疲軟，加上當局缺乏旨在刺激經濟成長的措施，上海和香港股市今年開局依然慘淡。首爾、新加坡和曼谷股市都收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130122