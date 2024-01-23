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首頁 / 證券

鈺齊2023年每股賺7.87元 歷史次佳

2024/1/23 22:09
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（中央社記者潘智義台北23日電）製鞋廠鈺齊國際公司今天公布2023年財報，全年歸屬母公司稅後淨利新台幣14.97億元，年減55.91%，稅後每股盈餘7.87元，為歷年次佳，但年減56.52%。

鈺齊國際今天公布2023年第4季自結合併營收為36.81億元，季增3.89%、年減40.79%，歸屬母公司稅後淨利0.63億元，季減81.4%、年減89.54%，稅後每股盈餘0.33元，季減81.46%、年減89.62%。

鈺齊國際說明，第4季獲利率、毛利率及營業利益率均優於第3季，但因第4季美元相對人民幣及新台幣均大幅貶值，導致業外匯損較高，進而影響獲利表現。

鈺齊國際統計，2023年合併營收為168.93億元，年減30.14%。

關於各國產值比重，鈺齊國際指出，2023年度越南、柬埔寨、中國占比分別為49.87%、25.38%、24.75%；銷售地區營收占比部分，歐洲占48.27%、美洲36.59%，歐美地區仍為戶外運動休閒主力市場。（編輯：趙蔚蘭）1130123

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