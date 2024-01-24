三立入股中嘉 NCC開罰中嘉1440萬限8月底前出清股權

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（中央社記者蘇思云台北24日電）三立入股中嘉上層公司，踩到中嘉交易案負擔紅線。NCC今天決議，開罰中嘉旗下12個系統各新台幣120萬元，合計罰鍰為1440萬元，並要求8月底完成改正、出清股權。

有線電視系統中嘉2018年投資案的負擔包含「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」等，換言之，中嘉上層股東不得直接或間接經營新聞頻道。

三立入股中嘉上層公司，踩到投資案負擔紅線，國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對此案開罰，並要求業者在8月31日前出清股權，並按月申報執行情形。三立上層股東持股事實部分，是否影響NCC對廣電事業監理將另案調查釐清，並列入三立電視未來評鑑、換照審查項目。（編輯：潘羿菁）1130124