三立入股中嘉 NCC開罰中嘉1440萬限8月底前出清股權
2024/1/24 14:22（1/24 14:30 更新）
（中央社記者蘇思云台北24日電）三立入股中嘉上層公司，踩到中嘉交易案負擔紅線。NCC今天決議，開罰中嘉旗下12個系統各新台幣120萬元，合計罰鍰為1440萬元，並要求8月底完成改正、出清股權。
有線電視系統中嘉2018年投資案的負擔包含「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」等，換言之，中嘉上層股東不得直接或間接經營新聞頻道。
三立入股中嘉上層公司，踩到投資案負擔紅線，國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對此案開罰，並要求業者在8月31日前出清股權，並按月申報執行情形。三立上層股東持股事實部分，是否影響NCC對廣電事業監理將另案調查釐清，並列入三立電視未來評鑑、換照審查項目。（編輯：潘羿菁）1130124
延伸閱讀中嘉案引發關注 NCC立法計畫討論股權透明議題中嘉案報告出爐 NCC：萬海陳致遠間接持有泓順股權迪士尼撤台替補頻道 NCC不買單限期業者提更好內容黃國昌要求處分媒體爭議 NCC：待委員會討論處理
- 2024/01/24 16:49
- 2024/01/24 15:30
- 三立入股中嘉 NCC開罰中嘉1440萬限8月底前出清股權2024/01/24 14:22
- 2024/01/24 09:23
- 2024/01/23 18:08
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
NCC：通盤審查中天新聞台換照案 禁得起檢驗