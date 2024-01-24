更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC3/300
首頁 / 產經

三立入股中嘉 NCC開罰中嘉1440萬限8月底前出清股權

2024/1/24 14:22（1/24 14:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）三立入股中嘉上層公司，踩到中嘉交易案負擔紅線。NCC今天決議，開罰中嘉旗下12個系統各新台幣120萬元，合計罰鍰為1440萬元，並要求8月底完成改正、出清股權。

有線電視系統中嘉2018年投資案的負擔包含「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」等，換言之，中嘉上層股東不得直接或間接經營新聞頻道。

三立入股中嘉上層公司，踩到投資案負擔紅線，國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對此案開罰，並要求業者在8月31日前出清股權，並按月申報執行情形。三立上層股東持股事實部分，是否影響NCC對廣電事業監理將另案調查釐清，並列入三立電視未來評鑑、換照審查項目。（編輯：潘羿菁）1130124

#NCC
#開罰
延伸閱讀
中嘉案引發關注 NCC立法計畫討論股權透明議題中嘉案報告出爐 NCC：萬海陳致遠間接持有泓順股權迪士尼撤台替補頻道 NCC不買單限期業者提更好內容黃國昌要求處分媒體爭議 NCC：待委員會討論處理
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NCC：通盤審查中天新聞台換照案 禁得起檢驗
172.30.142.15