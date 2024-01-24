觀望美PCE數據 新台幣量縮小貶終止連4升收31.345元

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）市場靜待美國關鍵通膨數據出爐，態度轉趨觀望，加上美元指數反彈，新台幣兌美元量縮整理，今天收盤收在31.345元，小貶1.7分，匯價終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額縮水至14.03億美元。

美國聯準會官員頻頻打壓過於樂觀的降息預期，令市場重新修正看法，加上本週美國將公布聯準會偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE），觀望氛圍轉濃。

新台幣兌美元今天以31.365元開出後，反映美元轉強，匯價偏弱整理，盤中最低31.395元、高31.312元。

根據央行統計，美元指數今天反彈0.17%，亞幣普遍走弱，僅人民幣微幅上漲0.01%，新台幣小跌0.05%，日圓下跌0.14%，韓元貶值0.27%。

外匯交易員分析，市場對於3月降息的預期淡化，轉為押注5月降息，但究竟聯準會貨幣政策路徑怎麼走，有賴更多經濟數據提供指引，因此在本週關鍵數據出爐前，市場氛圍明顯觀望，新台幣匯率也陷入整理。（編輯：林淑媛）1130124