2023年租稅負擔率14.6%寫25年新高 遠低於日韓美

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（中央社記者張璦台北25日電）財政部今天公布，經過初步統計，台灣2023年租稅負擔率（不含社會安全捐）預估約為14.6%，寫近25年新高，年成長0.3個百分點，主因在於2023年台灣整體稅收表現良好，但GDP有所收斂。

所謂「租稅負擔率」，指的是賦稅收入占國內生產毛額（GDP）的比率。

台灣因採簡政輕稅政策，因此不含社會安全捐的租稅負擔率向來居於偏低水準，2023年為14.6%；與主要國家2022年水準相比，僅高於新加坡12.6%，且明顯低於日本（2021年數據）20.7%、美國21.6%、韓國23.8%，及其他歐洲國家介於21%至42%。

財政部統計處官員說明，租稅負擔率中的分子、即稅收，會落後反映，但分母GDP則相對不會；去年整體稅收（主要反映前年經濟狀況）在營所稅、綜所稅雙創新高的帶動下，表現亮眼，不過，去年GDP增幅收斂，兩者相除後，2023年租稅負擔率暫定數擴大至14.6%、為1999年以來新高，比2022年的14.3%高出0.3個百分點。

統計處指出，經初步統計，按年中人口折算平均每人稅負，2023年為新台幣14萬6830元，較2022年增加6751元，主因是稅收表現好、但人口呈現減少格局。

另外，2022年台灣社會安全捐為1兆3534億元，較2021年增加5%，其中健保、勞保隨基本工資調漲，分別增加320億元、136億元；勞退新制因平均投保（提繳）金額與人數持續成長，增加136億元；軍公教退撫新制因提撥率及薪資調升，增86億元。健保、勞保及勞退新制，3者合占整體社會安全捐的約8成3。

與2012年相比，統計處指出，台灣安全捐規模值大幅成長4836億元或5成6，以健保增加1813億元、勞保增1645億元較多，主因基本工資及勞健保費率調升，與二代健保制度實施。

統計處表示，若含社會安全捐，台灣2022年租稅負擔率為20.3%、較2012年增加2.1個百分點，低於日本的34.1%，美國27.7%、韓國32%。（編輯：黃國倫）1130125