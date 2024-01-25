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3大因素助攻 12月房貸餘額衝破10兆大關續寫新高

2024/1/25 18:46（1/25 21:11 更新）
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圖為新北市淡水區一帶房屋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）房市買氣回溫，中央銀行今天公布112年12月房貸餘額正式衝破新台幣10兆元大關、達10兆377億元，續寫歷史新高紀錄，且較11月暴增1056億元，創史上單月最大增量，年增率為7.04%。

央行官員分析，12月房市數據衝高，主要有3大因素，農曆年前本來就是傳統購屋旺季，以及新案完工交屋潮湧現，又有去年8月上路的新青安房貸方案助攻，催出自住買盤。

外界關注，新青安方案上路後，原本冷冰冰的房市顯著回溫，買氣熱絡，當前市況是否健康，或是又浮現投機炒作的現象。

央行官員指出，去年全年六都建物買賣移轉棟數年減2.99%，交易量還是比111年低；另一方面，12月房貸餘額月增1056億元，其中有435億元是新青安貸款，占比接近5成，顯見房市以剛性自住需求為主，仍屬健康。

至於有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，12月為3兆2258億元，連2月下降，且減量擴大至93億元，年增率則持續放緩至4.13%，為106年12月以來最低增速。

「向下趨勢不是這1、2個月，蠻長一段時間了」，央行官員直言，110年開始，建築貸款增速就開始放緩，趨勢延續至今，背後因素除了當時原物料成本上漲，缺工、缺料問題浮現，墊高營造成本，加上政府推出一系列健全房市措施，這些因素均使建商推案態度轉為審慎。

另外，時序接近農曆春節，季節性因素也有影響，央行官員解釋，如果此時開工，新建案才剛開始，馬上就放年假，工地還得請保全巡邏，這些都要成本，建商按兵不動的情況下，建築貸款餘額因而連2月下滑。（編輯：潘羿菁）1130125

#中央銀行
#央行
#房貸餘額
#新青安房貸
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