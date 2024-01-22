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新青安上路5個月2.5萬戶受惠 撥貸衝1850億元

2024/1/22 19:18（1/22 22:22 更新）
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（中央社記者張璦台北22日電）新青安房貸方案去年8月上路，地板價利率催出首購族買氣，財政部今天公布最新統計，12月撥貸6778戶、金額新台幣498.03億元，帶動新措施上路5個月，累計撥貸逾2.5萬戶、金額約1850億元。

中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，財政部轄下8大公股行庫「青年安心成家購屋優惠貸款」自去年8月1日起，放寬各項條件，進一步減輕無自有住宅家庭的購屋負擔，也催出首購剛性自住買盤。

反映在數據上，去年8月青安撥貸2599戶、金額167.86億元，9月撥貸4768戶、金額340.23億元，10月撥貸更是成長至5188戶、金額378.45億元，11月撥貸增至6338戶、金額465.18億元。

根據財政部今天公布最新青安統計，12月撥貸進一步暴增至6778戶、金額498.03億元，帶動新方案上路5個月，合計撥貸2.5萬戶、金額約1850億元。

新青安房貸方案在利率方面，除公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼，至民國115年7月31日止；補貼1.5碼（0.375個百分點）後，現行一段式機動利率降到1.775%。其他措施包含最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：翟思嘉）1130122

#青安
#財政部
#新青安
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