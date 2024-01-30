長興去年每股稅前賺1.85元 看2024營運保守偏樂觀

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（中央社記者賴言曦台北30日電）長興材料公布自結2023年12月稅前淨利新台幣1.4億元，年增161.59%，每股稅前淨利0.12元。展望後市，長興材料指出，3大事業部門出貨量皆自底部回升，對今年營運保守中偏樂觀。

長興表示，2023年全球景氣復甦緩慢，面對市場去化庫存時間拉長的調整，公司整體出貨量保持穩定，但產品平均出貨單價隨原物料成本下調，使全年營收至424.52億元，較2022年減少13.39%，營收減少與產品組合影響毛利率，全年稅前淨利21.82億元，年減37.91%，每股稅前淨利1.85元。

長興材料表示，在全球景氣不佳的環境下，長興去年出貨仍然穩定，鞏固市占率以維持市場地位；隨著3大事業部門出貨量皆自底部回升，長興對今年營運保守中偏樂觀。

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其中，合成樹脂提升重點產品的市場競爭力，持續優化產品組合，並期待東南亞市場效益在今年顯現；特用材料伴隨新產能開出，因應北美、印度等市場的需求，並積極開發新的應用市場，增加高毛利產品比重。

長興材料指出，電子材料預期印刷電路板（PCB）產業恢復成長，乾膜光阻出貨量可望回升，精密機械部門除ABF載板設備外，也將拓展應用領域如半導體封裝等，創造更大的成長空間。（編輯：張均懋、翟思嘉）1130130