世芯創4000元天價亞德客重登千元 台股再現12千金

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（中央社記者張建中新竹1日電）股王世芯-KY股價成功挑戰4000元關卡，創新天價，連帶帶動高價族群紛紛走高，亞德客-KY股價重登1000元大關之上，台股再現「12千金」。

人工智慧（AI）應用快速成長，不僅晶片廠爭搶AI晶片商機，雲端服務業者也紛紛自行研發晶片，為矽智財（IP）廠及晶片設計服務業者注入成長新動能，世芯-KY等成為市場資金追逐焦點。

世芯-KY今天股價觸及4000元關卡，大漲100元，創新天價。連帶帶動包括祥碩、旭隼及譜瑞-KY等高價股紛紛走高，亞德客-KY重登1000元大關之上，達1010元，上漲70元，台股再現「12千金」。

其餘千金股還有信驊、力旺、大立光、緯穎、M31、創意、川湖。另外，嘉澤今天盤中股價最高達993元，逼近千元大關。（編輯：楊凱翔）1130201