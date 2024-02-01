賴正鎰：2024年房市價量平穩 高成本支撐房價難跌

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（中央社記者賴言曦台北1日電）鄉林集團今天舉辦記者會，談到今年房市，董事長賴正鎰說，政府2023年陸續祭出打炒房措施，預估今年不會有再有相關措施，但營建成本仍位處高檔，且政府未來要徵收碳費，使房價難走跌，預估今年房市價量平穩。

鄉林今天在台北吉林都市更新案基地舉辦記者會，談到今年房市，賴正鎰受訪表示，政府2023年陸續祭出打炒房政策，隨著總統大選落幕，預估今年不會再推出打炒房措施。

賴正鎰指出，當前營建成本位處高檔，以吉林都更案為例，當初談都更時每坪預估建築成本為新台幣12萬元，現在已經漲到每坪25萬元，未來政府還要徵收碳費，進一步墊高營建成本，預估未來房價雖不會大漲，但也很難下跌。

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賴正鎰表示，原本預估去年房市總推案量會下降15%、至1.6兆元左右，但統計結果為2.1兆元，不降反升，後續因為政府規定土融限期18個月開工，預估過去延後推案的建商會陸續開工，支撐今年總推案量可望維持2兆元左右，2024年整體房市量價皆穩。

鄉林建設台北市吉林路都更案將規劃為2棟地上15層、地下3層的住宅大樓，去年第4季公開銷售，每坪開價預估落在160萬元到200萬元之間，規劃2026年完工交屋；在吉林路都更案基地開工前，鄉林斥資500萬元，將基地規劃為綠地景觀公園，開放半年提供周邊居民休憩。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130201