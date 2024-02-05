西藥外銷暢旺 112年藥品及醫用化學製品產值攀新高

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（中央社記者劉千綾台北5日電）經濟部表示，西藥外銷市場需求暢旺及業者積極投入，推升民國112年前11月藥品及醫用化學製品業產值達新台幣1176億元，已高於111年全年，成長幅度達10.1%；其中占比最大的西藥製造業前11月產值651億元，年增達32.9%。

經濟部統計處今天發布產業簡訊指出，近年因COVID-19疫情、人口結構漸趨老化，對醫療保健需求逐年提高，推升藥品及醫用化學製品業產值迭創新高，109年首度突破千億元水準，111年達1173億元，連續3年站穩千億元水準，年增9.8%。

統計處表示，112年受惠西藥外銷市場需求暢旺，以及政府鼓勵製藥產業加速進軍國際市場，業者積極投入應用研究，開發關鍵技術，擴展新產能，有效開拓外銷市場成長量能，112年1至11月產值再度攀升至1176億元，已高於111年全年，續成長10.1%，為經濟逆風中，表現相對亮眼的產業。

進一步分析原料藥、西藥、醫用生物製品、中藥、醫用化學製品等5大主要細行業產值，統計處表示，以西藥製造業居大宗，112年前11月受惠美國市場需求暢旺，加上廠商擴增國內產線，產值651億元，年增達32.9%，為推升藥品及醫用化學品業全年再創高的最大貢獻者。

原料藥方面，統計處表示，業者主攻外銷市場，直接外銷占比高達9成，近年隨廠商陸續取得藥品認證，帶動原料藥產值穩定成長，111年產值突破200億元，年增16.2%，112年前11月因新藥增加，以及新產能開出，帶動產值續成長至270億元，年增31.2%。

至於醫用化學製品、中藥製造業和醫用生物製品業，統計處表示，由於111年疫情帶動需求等高基期因素，112年前11月產值皆為負成長，分別年減47.1%、3.1%和8%。

統計處表示，近年在政府推動製藥產業鏈結國際競爭力計畫下，業者積極開發高價值利基產品，近年出口金額逐年成長，112年出口值達18億美元，創歷年新高，年增16.3%。其中美國為出口的最大市場，112年占比39.8%，年增11.9個百分點，其次為歐盟占10.8%、東協占10.5%。

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此外，日本市場在業者積極開拓布局下，112年占比10.1%，超越中國大陸的9.1%，且連續6年正成長，表現亮眼不容小覷。

統計處表示，近年進口值多呈成長趨勢，其中110年在因應COVID-19疫苗需求帶動下，進口值成長19.2%，111年續增34.0%，112年在高基期及疫情常態化後，國內需求趨緩，轉呈年減19.8%；就進口地區觀察，歐盟、美國為前兩大進口地區，112年合計占進口總額近7成。（編輯：蘇志宗）1130205